Andrea, de 'La isla de las tentaciones', explota en Instagram: "Me parece muy preocupante"

La isla de las tentaciones, el exitoso reality de Telecinco y Cuatro, está llegando a su fin. La pareja que forman Christofer y Fani ha sido la clara protagonista de esta primera edición, pero no la única que ha dado a la audiencia momentos destacados.

Andrea, que acudió al formato con su pareja, Ismael, también está dando que hablar. La joven cayó en la tentación de Óscar, uno de los solteros de la isla, y desde que se emitieron esas imágenes está teniendo muchas críticas por parte de los espectadores. De hecho, hasta Mónica Naranjo, la presentadora, se mostró perpleja por su actitud.

En varias stories y antes de la última hoguera, que se emitirá este martes, la joven ha decidido salir al paso de todos esos comentarios: “Me gustaría que me aclararais una cosita que no entiendo, ¿por qué os molesta todo? Estoy leyendo los comentarios sobre la hoguera final... si lloro, os molesta, si Fani se ríe, os molesta”.

En otro vídeo, Andrea ha preguntado que qué les pasa a los autores de esos mensajes y ha remarcado que les molesta todo.

“Me lo estoy tomando muy a broma, pero realmente a mí la situación me parece preocupante. Me parece muy preocupante la maldad de la gente. Después la mala soy yo porque me haya gustado otra persona y haya querido dejar a mi pareja. Y todos los que estáis ahí detrás de una pantallita criticando todo el día, sacando todo ese odio y esa maldad que tenéis dentro”, ha proseguido en otra publicación.

Para terminar y antes de despedirse mandando un beso a sus críticos, Andrea ha asegurado que “una persona se basa en muchos más valores que la fidelidad y el respeto. Y esos valores por aquí no los estoy viendo, escasean un poquito”.