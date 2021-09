Angelina Jolie carga como nunca contra Brad Pitt

Angelina Jolie temió por su seguridad y la de sus hijos durante su matrimonio con Brad Pitt. Y ese es solo uno de los muchos titulares que ha dejado una sonada entrevista que ha concedido a The Guardian con motivo del lanzamiento de su libro destinado a los jóvenes Know Your Rights (Conoce tus derechos), algo tan importante para ella que lo tiene tatuado en la espalda.