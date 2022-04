Barceló repasa la explicación de Almeida sobre los comisionistas y le sentencia en una frase

“Con la desfachatez con la que uno de ellos ha vaciado sus cuentas para que no le pillen nada, con todo lo que sabemos, insisto, el alcalde se sigue presentando como la principal víctima de la operación”, ha subrayado la periodista de la SER, resolviendo que “en ningún momento las explicaciones de Almeida han sido creíbles ni han explicado con suficiente claridad lo que ha pasado”.

Las primeras versiones y la negativa a dimitir

De esta forma, Barceló ha enumerado algunas de las contradicciones en el marco de la historia que se han registrado desde que ha salido a la luz el escándalo. “Nos quedan claras unas cuantas cosas, que tiene un primo que no trabaja en el Ayuntamiento pero que hace gestiones para el Ayuntamiento, que Almeida habló con los comisionistas cuando al principio dijo que no, que el Ayuntamiento sabía desde el principio que la partida de material sanitario era una estafa pero que no dijo nada”, ha apuntado.