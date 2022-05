Así está ahora el restaurante 'El Puerto de Benidorm' tras el paso de Alberto Chicote

Tal y como ha contado Cenando con Pablo, varios usuarios, con sus reseñas en Google, han afirmado que Chicote debería volver porque no se come del todo bien allí.

Sobre la carta que le propuso Chicote, la dueña ha contado que la ha ido cambiando: “Se lo dije a él que la carta que él me puso no me cuadraba, no era mi clientela. Yo tengo una clientela y tengo que conservarla. Regresé a mis principios e incluí algo de lo suyo”.