Así saltó por los aires el acuerdo sobre el Poder Judicial

Dimitió Carlos Lesmes, se agravó la inédita crisis constitucional por el bloqueo del Poder Judicial y Pedro Sánchez decidió convocar a Alberto Núñez Feijóo a una reunión extraordinaria en Moncloa para desatascar la situación. El encuentro fue bien, se esbozaron los mimbres del futuro acuerdo e hicieron llamar a quienes se tenían que encargar de la negociación, Félix Bolaños y Esteban González Pons. Ocurrió el lunes 10 de octubre, y a partir de entonces Moncloa y Ferraz se encapsularon para que el ruido no echara al traste con el que se iba a convertir en el único pacto de Estado entre ambos líderes esta legislatura. No lo consiguieron y, 18 días después, todo saltó por los aires.

El relato también estuvo siempre en la mente de los negociadores. No podía haber ni vencedores ni vencidos. Todo tenía que estar atado para que tanto Sánchez como Feijóo pudieran sacar pecho. “Vamos bien”, insistían las fuentes consultadas con el paso de los días. Llegó un nuevo cara a cara de los líderes en el Senado, el 18 de octubre. En el hemiciclo, espadas en alto en materia económica, pero se cuidaron de dañar las negociaciones. En los pasillos, misma consigna: “Vamos por buen camino. Seguimos en la mesa de negociación, que no es poco. Puede haber acuerdo”.

“"Él me ha dicho que con la sedición no puede seguir adelante. Hemos hablado una hora desde el coche camino al aeropuerto. Le he dicho que qué tiene que ver la agenda legislativa del Gobierno con cumplir con la Constitución", ha explicado Sánchez”

El presidente hizo escala en Angola tras su gira por África y allí habló con los periodistas sin micrófonos ni cámaras delante. Se mostró indignado, según el relato de los informadores: “Es intolerable. No pueden filtrar una conversación con el presidente. El texto ya estaba pactado, todo lo estaba. Los nombres también y hasta los suplentes. Quedamos para hablar a las 18:30 para quedar para cerrarlo, o eso pensaba. Él me ha dicho que con la sedición no puede seguir adelante. Hemos hablado una hora desde el coche camino al aeropuerto. Le he dicho que qué tiene que ver la agenda legislativa del Gobierno con cumplir con la Constitución”.