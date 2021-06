Así se fabricó la parodia sobre el hotel de los confinados en Mallorca que ha engañado a muchos

No ha ganado una carrera ni un mundial de Moto GP ni ha hecho nada por el estilo, pero el nombre de Jorge Lorenzo ha sido tendencia en Twitter durante todo el miércoles. Pero no el expiloto español, sino un supuesto alumno de segundo de Bachillerato que estaría haciendo cuarentena en un hotel de Mallorca, tras el macrobrote detectado entre estudiantes en la isla.

Un joven ha publicado un vídeo contando cómo estaría siendo su encierro y ha indignado (y engañado) a todo Twitter. “Algunos me llamarán Cayetano, niñato o #MENES solo por irme a Mallorca pero tenéis que oír la verdad”, ha escrito como carta de presentación.

“Yo vine aquí y mis padres pagaron la barra libre del hotel. Me parece una vergüenza que el gobierno nos esté pagando la comida, pero no me pueda pedir un mísero cubata porque no nos la están pagando la barra libre. Como mínimo, que me pongan lo que yo había pagado”, relata en el vídeo, donde también cuenta que no les están permitiendo comprar productos en supermercados y tiendas.

Además, para rematar, dice que se beso con una chica que había dado positivo, pero que el sigue dando negativo en su PCR y manda un aviso: “Resistiremos y luego cargaremos contra ellos. Mi padre ya está hablando con los abogados y vamos a ir a por vosotros”.