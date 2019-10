Ava Karabatic, la exconejita de 'Playboy' que quiere convertirse en presidenta de Croacia

Ava Karabatic es una mujer croata de 31 años que quiere presentarse a las elecciones presidenciales de su país, el próximo enero. Es profesora de italiano, escritora y pintora aficionada, y ha esbozado un programa político aún en pañales que mezcla lo populista con lo escandaloso. Pero por ninguna de sus propuestas está acaparando titulares en medio mundo, sino por su pasado: Karabatic fue conejita de Playboy, ha protagonizado vídeos subidos de tono y ha sido concursante -de las polémicas- en diversos realities patrios.

“He decidido que me postularé para presidente. Me han dado muchos mensajes de apoyo en Instagram y les agradezco por eso. La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen”, ha escrito en su cuenta de Instagram, explicando su radical cambio de vida.