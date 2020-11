El demoledor aviso de la sobrina de Donald Trump sobre lo que pasará hasta que abandone la Casa Blanca

El presidente Donald Trump, enfurecido por una derrota electoral que se niega a reconocer, tendrá “crisis tras crisis” hasta que abandone la Casa Blanca, ha advertido su sobrina Mary Trump en un artículo de opinión publicado este domingo en The Guardian.

“No va a ceder... No va a participar en las actividades normales que garantizan una transición pacífica. Todo lo que tiene ahora es romper cosas, y lo va a hacer con ganas de vengarse ”, ha escrito.

Como argumenta, Trump nunca ha ganado nada “legítimamente” en su vida, pero nunca antes había perdido nada.

“Piensa que aunque si robas y haces trampa para ganar, mereces ganar”, añadió Mary Trump, una psicóloga que escribió un libro sobre su tío titulado Too Much and Never Enough (Demasiado y nunca suficiente).