Lo ha hecho en una entrevista en ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco en la que ha trasladado que le parece “tremendo que los padres no puedan opinar sobre sus nietos” y “que a las mujeres no les pidan reflexión y tranquilidad para decidirlo”.

“No se puede decidir simplemente imponer como si fuera un derecho. Yo nunca he defendido que fuera algo penal, algo a penalizar, pero tampoco algo que como es un derecho convierta en una obligación a otros. Los médicos no estudiaron Medicina para esto, estudiaron medicina para prolongar la vida”, ha manifestado.

La presentadora interviene

“ Yo no he conocido a mujeres que se hayan arrepentido de sus hijos , pero sí a aquellas que se han... Sí conozco mujeres que se han arrepentido de abortar”, ha destacado Ayuso, ante un gesto de contrariedad de la periodista, que ha vuelto a tomar la palabra. “Hay que respetar las voluntades de todo el mundo, yo al menos lo hago así, y saber las circunstancias”, ha valorado Terradillos para apuntar que “tampoco hay que obligar a una persona... entiéndame lo que le quiero decir, a fastidiarse su vida y condenarse...”.

En ese momento, Ayuso ha matizado “bueno, más que fastidiarse, a complicarse [la vida]”, precisando que “Ana, no soy yo la más conservadora” y “digo que no estoy yo para dar lecciones, no soy yo la que tiene la familia numerosa”.