Ayuso le señala directamente con nombre y apellido: "A ese si le bloquearía"

Isabel Díaz Ayuso ha señalado directamente a Iván Redondo, exasesor del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como el autor de la campaña de desprestigio que llegó a señalar ella que estaba loca.

En una entrevista en El Hormiguero, la dirigente del PP ha asegurado que esa es una información que le han dado los periodistas, aunque ella quiere pensar que no es verdad. Lo que sí ha sentenciado rotunda ha sido: “A ese si le bloquearía”.

Poco después, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que tiene bloqueado en WhatsApp en uno de sus teléfonos móviles al ‘número dos’ del PP, Teodoro García Egea.

“Tiene explicación. Yo tengo un teléfono que tiene entre 10 o 15 años y lo tiene toda España, ya no se quién lo tiene. Todos los días me llegan convocatorias, gente que se ofende porque no le he podido contestar. Se acumulan. Todo el mundo quiere que le contestes ya y puedo recibir cada minuto tres o cuatro WhatsApp”, ha explicado.

El problema, ha apuntado, es que ahora también tiene mucha gente su segundo número de teléfono “y ahí ha venido un lio de narices”. “He tenido que mandar mensajes para dar explicaciones, es una absurdez de patio de colegio. Todo el mundo tiene los dos teléfonos ya”, se ha lamentado.

Ayuso ha subrayado que los políticos deben “dar otro tipo de explicaciones”. “Meternos en intimidades de los móviles... lo importante es que tengo dos teléfonos, no me escribáis a los dos”, ha querido zanjar,