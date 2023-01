Ayuso responde de forma directa al polémico comentario que el Gran Wyoming hizo sobre ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido de forma tajante al comentario que el Gran Wyoming le brindó en su programa de televisión y que provocó una oleada de indignación dentro del PP madrileño.

Hace dos semanas, el famoso humorista escuchó con perplejidad en su programa “El Intermedio” de LaSexta unas palabras que Ayuso pronunció en la Asamblea de Madrid: “Claro que vamos camino de una dictadura. Mire, por ejemplo, el Gobierno de Sánchez está más preocupado de ver quién adopta una mascota o prohibir que tu propia mascota tenga cachorros o que una niña pueda comprar un carrito de bebé por Navidad”.

“En enseñarte a comer bien, cuándo tienes que comer carne, fresas, azúcar, bollos, pizzas, incluso jamón serrano. No se han dejado una. En prohibir el humor entre adultos tan sano, tan español, tan propio y tan divertido, acabar con la complicidad entre el hombre y la mujer, prohibir los piropos, prohibir las bromas, prohibir los gestos de cortesía con las mujeres, censurar las canciones de los años 80, 90, hasta las películas”, añadió Ayuso.

Tras escuchar esas palabras, Wyoming soltó: “¿Alucina o pasa de la medicación como de la mierda?”. ”¿Que Sánchez va a prohibir el humor, la complicidad entre hombres y mujeres y censurar las películas de los años 70? Pues vaya mierda de dictador”, añadió.

¿Dónde están las defensoras de las mujeres?



Unas palabras que provocaron las risas del público pero que no gustaron nada las Nuevas Generaciones del PP, que en Twitter hablaron de “violencia política”. ”¿Dónde están las defensoras de las mujeres?¿Dónde están las defensoras de las mujeres? Esto también es violencia política, aunque lo haga la izquierda”, señalaron a través de un tuit.

Ayuso, a Wyoming: “Le ignoro”

En una entrevista en El Debate, Ayuso también ha respondido a su manera al comentario del Wyoming. Cuando le preguntan por ello, la presidenta madrileña simplemente responde: “Le ignoro. Ignoro este tipo de pretendidas ofensas”, ha dicho.

De hecho, Ayuso ha asegurado que en los medios hay “una propaganda gubernamental horrorosa” y que la prensa no está ejerciendo de “contrapeso” al gobierno autoritario de Sánchez. “Yo no hago listas negras de periodistas, pero que de izquierda a derecha se es periodista para ser ese contrapeso. Y si quieres cambiar, puedes dar el salto a la política. Pero si vuelvo al periodismo será para decir lo que está pasando, para ser crítica y decir la verdad. Los que no lo están haciendo en honor al periodismo, no van a contar conmigo”, se limita a decir.