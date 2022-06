Ayuso responde sin tapujos a si Casado le ha perdido perdón (y deja otro dato de regalo)

Escasos minutos de que la noticia saltara a titulares, Ayuso subía a la tribuna del Parlamento autonómico para comenzar su intervención anunciando el carpetazo -un carpetazo que no afecta a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Europea- de la investigación y, de paso, cargando contra las formaciones de izquierda que llevaron las supuestas irregularidades ante la Justicia.

Desde entonces no han dejado de sucederse preguntas como si todavía no le han pedido perdón por este motivo, una cuestión que también se ha extrapolado al anterior presidente del Partido Popular antes de Feijóo, Pablo Casado, la misma cuestión que precipitó su caída en desgracia como desenlace de la crisis interna de la formación.

La respuesta de Ayuso sobre Casado

“No, la verdad es que no hemos hablado de... todo esto”

“Señora Ayuso, el que seguro que le ha pedido disculpas es Pablo Casado”, le ha expuesto el periodista. “No”, ha zanjado Ayuso, para añadir que “la verdad es que no hemos hablado de... todo esto”.

Así, el periodista ha retomado rápidamente la palabra y le inquirido: ”¿Habla con Casado de vez en cuando?”. Y Ayuso ha vuelto a responder al instante, negando tres veces: “No, no, no. No hemos vuelto a hablar desde que pasó todo aquello [la guerra abierta entre Génova y su equipo], ehm... y tampoco estoy pidiendo ni siquiera... ni perdones de nadie ni nada”.