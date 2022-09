Ayuso se burla de los "hombres blandengues" de Igualdad y recibe esta respuesta de Irene Montero

“El hombre blandengue es el protagonista de la campaña nueva de este Ministerio que da tan igual. El Ministerio que más igual da. Y mira que hay. Un proyecto que ha costado cerca de un millón de euros para decirnos a las mujeres cómo tenemos que comportarnos, sentir y convivir con nuestros compañeros. Y sobre todo, le dice a los hombres cómo tienen que ser más hombres. Es decir, que a lo largo de la historia, desde que el hombre anda de pie, no ha sido buen padre, marido, compañero, empresario, nada. Y claro, esto me sorprende cuando viene de mano de un Gobierno cuyo presidente dice que hay poderes fácticos, que están controlando España. Digo yo, cuando tienes todas las instituciones bajo tu cuerda, cuando tienes todo bajo tu control, Indra, el CNI, las encuestas, la televisión. Cuando tienes todo bajo tu mano y no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada en política, ¿quién es el hombre blandengue?”.