Bannon, Trump, Cummings... A este ritmo nos quedamos sin villanos pronto

Yui Mok - PA Images via Getty Images Momento en el que Dominic Cummings abandona el 10 de Downing Street.

Theresa May tuvo que lidiar con el proyecto de ruptura aun cuando ella solicitó el voto para seguir en la Unión Europea durante la campaña del referéndum…pero la falta de candidatos, unida a la posibilidad histórica de poder convertirse en primera ministra, hicieron que ella fuera la encargada de dar salida a este proyecto.

Unas pocas horas tardó en su día un primer ministro como David Cameron en apearse del proyecto del Brexit, y de lo contento y desahogado que se quedó tras informar de su decisión de dimitir no pudo reprimir cantar para sí mismo mientras daba la espalda a la prensa para entrar por última vez a su residencia oficial.

Boris no cuenta con apoyos y Dominic Cummings solo lograba dimisiones continuas en su equipo menguante, y con Biden debilitando aún más su posición frente a la Unión Europea, parece que es hora de que las ratas salten del barco.

Duró lo que duró, y durante mucho tiempo, tras retrasar decisiones, pedir prórrogas varias veces y tener que enfrentarse en su partido a dos facciones radicales, al final dimitió en junio de 2019, tras las heridas autoinfligidas por la arrogancia de adelantar unas elecciones que debilitaron a su partido (perdiendo la mayoría).

Igualmente, las prisas mostradas cuando se activó el artículo 50 sin un plan claro para lograrlo en el plazo de dos años, el fallido y repetido eslogan de “Brexit significa Brexit” (aún no sabemos lo que quería decir), y las innumerables sesiones en el Parlamento en el que todo lo que se lograba era mostrar un país dividido, con una élite intentando materializar la bravuconada de salir de la Unión Europea, colmaron la paciencia de la señora May, a la que muchos ya denominaban la peor premier de la historia… aunque aún no habían visto a Boris en acción.

Desde julio de 2019 nos dirige Boris Johnson, conocido por su incorreción política, sus salidas de tiesto, su lista de hijos legítimos e ilegítimos y aquella historia sobre las dos columnas para The Telegraph en las que escribió en una de ellas una defensa a ultranza de seguir en la Unión Europea y una segunda columna en la que optaba por solicitar la salida sorprendiendo al mismo David Cameron. Finalmente optó por la segunda… apuesta que le salió bien.

En artículos previos decía que la UE era “un mercado a la puerta de nuestra casa, preparado para ser explotado aún más por las empresas británicas”, “el coste de membresía parece bastante pequeño para todo ese acceso que te da. ¿Por qué queremos darle la espalda?”.

En su carrera como primer ministro rápidamente llamó al señor Cummings para enrolarle en sus listas, a pesar de que dentro de su partido había grandes dudas sobre los intereses y la reputación de un mercenario como Dominic Cummings, pero igualmente le precedía el éxito de la campaña del Brexit en 2016.