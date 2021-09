El Barcelona salva un punto a última hora contra el Granada (1-1) con el futuro de Koeman en el aire

LLUIS GENE via Getty Images

LLUIS GENE via Getty Images Koeman, con gesto... de Koeman

Más madera en Can Barça. El Barcelona ha salvado a última hora un punto en casa ante el Granada (1-1), con el futuro de Ronald Koeman como entrenador culé aún más en el aire.

El partido, cuarto que disputa en Liga el Barcelona (quinto para el Granada) se rompió muy pronto. Tanto, como que en el minuto 1 Domingos Duarte adelantó al cuadro andaluz. El empate llegó en el 89′, gracias a un Araujo cuya figura terminó coreando el Camp Nou por haber evitado la debacle.

No fue un partido nada brillante de un Barça, poco fluido y, por segundo partido consecutivo tras la derrota ante el Bayern, sin excesiva pegada, salvo la que ofreció su central. Memphis no apareció, Luuk de Jong falló la más clara y los blaugranas acabaron jugando con Piqué de delantero centro los últimos 20 minutos.

Koeman apostó por un once muy novedoso, con mucha juventud (Baldé, que no terminó la primera parte por molestias, y Demir), Sergi Roberto en el medio junto a Busquets y De Jong, y con Coutinho en el frente ofensivo, pero su plan no le funcionó demasiado bien en unos primeros 45 minutos muy grises y marcados por el tempranero gol encajado.