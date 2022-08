Benjamín Prado arrasa en Twitter al contraponer dos imágenes que retratan a Ayuso

Lo más divertido de Ayuso es verla hacerse oposición a sí misma: hoy dice que Madrid no se apaga y no ahorrará energía; hace cuatro meses redujo la frecuencia del Metro para ahorrar energía…. Lo malo no es que le tome el pelo a todo el mundo, sino que tenga la peluquería llena. pic.twitter.com/4J2pHZ48UO