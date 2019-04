Bertín Osborne deja caer a qué partido podría votar el domingo

“Yo votaré a cualquier partido, me da exactamente igual, siempre y cuando defienda la unidad de España, las tradiciones, nuestras costumbres , y la manera de vivir que conocemos de nuestros padres y de nuestros abuelos”, concretó Osborne.

En la misma rueda de prensa, también aprovechó la oportunidad para criticar, una vez más, al actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez: “Este hombre no me gusta porque está pactando con los que quieren romper España. Yo habría votado al PSOE de Felipe González sin problemas”.

“Me sirve Vox , me sirve el PP , me sirve Ciudadanos ”, añadió Osborne. A los tres representantes de estos partidos, Santiago Abascal , Pablo Casado y Albert Rivera , los entrevistó en su espacio televisivo.

El músico madrileño aseguró que España necesita “un gobierno responsable y decente con gente con capacidad para hacer prosperar”. Para ello, su receta es la creación de “empleo”.

El cantante lamentó que actualmente “España es un caos” y alertó a los partidos independentistas catalanes de que “los que quieran romper España, conmigo no contarán y me tendrán enfrente siempre”.

En la rueda de prensa no solo atizó a Sánchez, también le dirigió un dardo a Pablo Iglesias y a Podemos: “Los salvapatrias estos que tenemos en España quieren que todo sea estatal, que las compañías eléctricas y telefónicas sean nacionales y el Estado las controle. Eso pasó en Venezuela y no tienen ni luz ni petróleo”, sostuvo.

Para terminar y preguntado por su ideología, Bertín negó pertenecer a una concreta, ya que “en el siglo XXI, no existe esto de las izquierdas y las derechas”. “Hay gente que vale y gente que no vale, gente que sabe y gente que no sabe”, finalizó.