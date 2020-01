Bertín Osborne desvela lo que no se vio en pantalla: "Él está hecho polvo de verdad"

Bertín Osborne estrena este viernes nueva temporada Mi casa es la tuya en Telecinco con la presencia de Kiko Rivera y de Irene Rosales.

En los avances que se han podido ver, el cantante y el hijo de Isabel Pantoja hablaron de la mala relación que tiene con su hermana, la también televisiva Isa P.

En El programa de AR han entrevistado a Osborne horas antes del estreno y ha querido contar algunos de los entresijos del episodio con Kiko Rivera. Según ha explicado el presentador, el rodaje fue después del verano, en septiembre, en plena crisis entre los hermanos.

Joaquín Prat ha querido saber la visión de Osborne en la polémica entre Kiko Rivera y su hermana, que llevan enfrentados desde la salida de Isabel Pantoja de Supervivientes. ”¿Tú la conclusión que sacas es que Kiko es más conciliador o pasa al ataque?”, ha querido saber Prat.

“No, no. No solo por lo que me contó, y que podréis ver esta noche, por lo que hemos hablado después fuera de cámara. Él está hecho polvo de verdad porque quiere muchísimo a su hermana y le duele muchísimo la situación. A mí no me fingía. El pobre estaba muy dolido con este tema y muy hecho polvo y quería solucionar la papeleta de alguna manera”, ha respondido Osborne.

Isa P, presente en plató, ha respondido que quiere ver el programa con calma para responder a todas las posibles alusiones que puedan haber hacia su persona.