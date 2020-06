El mensaje de Bertín Osborne después de que Pablo Alborán hiciese público que es gay

Precisamente Pablo Alborán ha visitado varias veces el programa de Bertín Osborne, donde éste le preguntó sobre una posible novia.

“En el amor he encontrado de todo, me lo he pasado muy bien pero sin novia fija. Arrebatos he tenido y tengo todo el rato, pero tengo que confesar que echo de menos otras cosas”, dijo el cantante.

Alborán también hizo referencia en aquel programa a una foto suya besándose con un amigo. “Yo estaba con más amigos y me fui dando besos con todo el mundo, pero en plan cachondeo, en plan bien”, aclaró.