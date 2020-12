Biden nomina a Deb Haaland, de la tribu Laguna Pueblo, como secretaria de Interior

Haaland tiene el fuerte respaldo no solamente de los nativos americanos, sino también de los defensores del medio ambiente y de muchos grupos progresistas. Como señala The Washington Post , su perfil es muy apropiado para el puesto de secretaria de Interior. Este puesto no es equivalente al de ministro del Interior de España, función que en Estados Unidos desempeña el secretario de Seguridad Nacional. Haaland, como secretaria de Interior, se ocupará de las relaciones con las reservas indias, así como de ayudar a liderar la lucha contra el cambio climático y de manejar los recursos naturales del país, incluidas las vastas extensiones de tierras que pertenecen al Gobierno Federal.

Otra parte muy importante del trabajo de la secretaria de Interior es ocuparse de las tierras federales o parques de diversos tipos, que son una quinta parte del territorio total de Estados Unidos. Preservar estas tierras, muy ricas en vegetación y especies animales, así como en reservas de agua, se considera muy importante para combatir el cambio climático. Haaland, que es presidenta del comité del Congreso que se ocupa de parques, bosques y tierras públicas, está muy enterada de los problemas a los que tendrá que enfrentarse como secretaria de Interior.

La autoridad de este ministerio se ha erosionado mucho en los últimos tiempos, ya que Trump no ha respetado ni los deseos de las tribus soberanas ni el medio ambiente. En su ansia por extraer más petróleo y gas, ha relajado las reglas e invadido lugares que antes estaban protegidos, para desmayo de los nativos americanos y de los defensores del medio ambiente. Haaland, que participó en algunos de los actos de protesta contra estos desmanes que se organizaron en su momento, tiene no solamente conocimientos apropiados para el cargo, sino también credibilidad política. Por estas razones es una candidata muy fuerte y la decisión de Biden de nominarla para el puesto de secretaria de Interior se ve con buenos ojos en círculos demócratas, donde se espera que corrija los problemas causados por la permisividad de Trump con las compañías extractivas. Pero, como señala The New York Times, nada más conocerse la noticia de la nominación de Haaland, los republicanos empezaron a hablar de oponerse a su confirmación en el Senado. Y es que el petróleo y el gas que se puedan sacar de las tierras federales les interesan mucho más que cualquier otra consideración.