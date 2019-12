Bijoux Indiscrets, la nueva marca de cosmética erótica para disfrutar en pareja

Sus aceites, sus bálsamos y lociones estimulantes y sus juguetes eróticos más atrevidos y escandalosamente provocativos, llegan con el objetivo de satisfacer las fantasías y deseos de toda mujer.

Gracias a esta seductora gama de artículos sexuales, cualquier pareja tendrá la oportunidad de experimentar nuevas sensaciones y de encender esa chispa que, en ocasiones, tanto cuesta mantener.

Línea de productos Bijoux Indiscrets, una tentación irresistible

Bijous Indiscret nos hará disfrutar, sin tapujos, del mejor slow sex y de la sexualidad femenina en todo su esplendor. Descubrir la nueva línea de productos Bijous Indiscrets es abrir la puerta a una tentación a la que resultará imposible negarse.

La línea de productos Bijous Indiscrets está llena de originales y tentadoras propuestas dispuestas a hacer las delicias de cualquier pareja con ganas de vivir el sexo en todo su apogeo:

Aceite para masaje, una joya muy estimulante

La línea de estimulantes sexuales femeninos de Bijous Indiscrets se caracteriza por ofrecer productos de texturas suaves y muy agradables. Sus aceites para masaje, permiten alcanzar la excitación sexual tanto en solitario como con la mejor compañía.

Uno de sus productos estrella es el aceite para masaje efecto calor de Bijoux Este warm oil aumenta la temperatura de nuestro cuerpo y favorece la llegada del orgasmo. Gracias a él, notaremos cómo nuestra piel se irá despertando, poco a poco y con inusitado placer, a los estímulos y sensaciones más sugerentes.

Este warming massage oil de Bijoux Indiscrets posee un envolvente y delicioso perfume a coco. Además, está elaborado con una base de glicerina y con ingredientes 100% naturales y libres de parabenos. Lo que lo convierte en un aceite totalmente besable y apto para veganos.

Aplicando un poco de aceite sobre nuestro cuerpo, o el de nuestra pareja, masajeando suavemente y, a continuación, soplando sobre la piel, conseguiremos un subir la temperatura de nuestros cuerpos y, por supuesto, del ambiente que nos rodea.

Vibrador de clítoris, un objeto del deseo elegante y muy discreto

El vibrador para mujeres, Better than your ex, es todo un must have para cualquier mujer moderna del S.XXI. Su discreto diseño y sus pequeñas dimensiones, nos permite transportarlo en nuestro bolso allá donde queramos ir. Solas o acompañadas, este pequeño y erótico aliado nos brindará los momentos más sensuales del día, gracias a sus 10 modos de vibración.

Bálsamos y sprays, un capricho para los sentidos

Dentro de la línea de cosmética sensual de Bijous Indiscrets podemos elegir entre una amplia gama de productos pensados para estimular la práctica del sexo . Sus geles, bálsamos y sus sprays están fabricados en una textura muy suave, agradable y totalmente comestible.

Su gama Slow Sex, contiene productos con los que “jugar” y obtener placer con cualquier parte de nuestro cuerpo. El “clitoral balm”, el “anal balm”, el “sex finger play” o el “oral sex balm”,... son algunas de sus traviesas y atrayentes propuestas. Utilizados solos o en combinación con otros juguetes eróticos, su delicioso y dulce sabor los convierte en todo un capricho para cualquiera de nuestros sentidos.

Polvos corporales, embellecer y seducir sin tapujos

Porque embellecer nuestro cuerpo y prepararlo para el encuentro más excitante del día es posible gracias a los polvos corporales Kissable Body Powder. Este producto cosmético se puede adquirir en diferentes sabores. El de fresa y miel o el de caramelo y sal marina,permitirán disfrutar a toda pareja a las parejas de sus zonas más sabrosas y erógenas.

Caramelos mentolados, la sensación más fresca

Nadie creería que unos caramelos con saber a menta son capaces de provocar el sexo oral más fresco y excitante. Los caramelos mentolados Oral Pleasure Mints han sido ideados para dar placer e incrementar la sensibilidad de las zonas más íntimas con un simple roce de labios.

Comprar en Bijous Indiscrets, el primer paso hacia la seducción

Si queremos devolver la pasión a nuestra relación y experimentar con la cosmética sensual más atrevida y eficaz, adquirir cualquier producto de la gama Bijous Indiscret es el primer paso. Alcanzar el placer sexual con nuestra pareja es posible gracias a sus productos 100% libres de crueldad animal. Sus ingredientes 100% naturales, logran que disfrutar de un sexo sano y totalmente satisfactorio sea posible.

Además, si todavía tenemos reticencias o cierto reparo a la hora de comprar estos artículos de cosmética erótica online, no tenemos de qué preocuparnos. Una vez hecha nuestra compra, recibiremos el pedido en casa en un packaging muy discreto (sin logos ni información sobre la tienda o el producto) pensado para mantenerlo “a salvo” de las miradas más perspicaces.

Para quienes desean abrir su sexualidad y la de su pareja a un mundo lleno de sugerentes sensaciones, la línea Bijous Indiscrets tiene la llave.