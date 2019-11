Black Friday de Amazon: las mejores ofertas en pequeños electrodomésticos

La locura ya está aquí: es Black Friday. Además de buscar las mejores ofertas en los productos que más venden en Amazon y de agrupar en una sola pieza los descuentos más llamativos de este día, nos hemos dado una vuelta por la jungla para encontrar las mejores ideas para renovar los pequeños electrodomésticos que más usas en tu casa.

Son doce y hay de todo: de tostadoras a planchas, pasando por un purificador de aire, una freidora sin aceite o un proyector de cine.

Un maquinón para los amantes del café. Philips trae una cafetera automática que permite disfrutar de seis bebidas, incluido el cappuccino, con jarra de leche integrada y molinillo cerámico para disfrutar del café recién molido. Además, se limpia sola.

Cómprala por 349, 99 euros (antes, 599 euros)

Potente, autónomo y con un buen kit de accesorios. Estas son las principales virtudes de este aspirador inalámbrico de Bosch cuya batería dura más de 60 minutos. Este Black Friday en Amazon puede comprarse con una rebaja de 70 euros.

Cómprala por 159 euros (antes, 229,99 euros)

Este proyector ultraportátil de 300 lúmenes led pesa menos de un kilo y puede revolucionar tu manera de ver la televisión: puedes usarlo en el salón para disfrutar del cine, en la cocina para ver Youtube mientras cocinas... Con el soporte integrado, se puede utilizar en 360º

Cómpralo por 314,99 euros

Un aliado inmejorable para mantener el polvo a raya: tecnología ciclónica, una hora de autonomía y “el mismo rendimiento de una aspiradora convencional”. Tiene, además, una función de aspiración automática que facilita mucho la tarea.

Cómpralo por 389 euros (antes, 467,92 euros)

Ay, qué sería del desayuno sin las tostadas. Este amiguito de Russell Hobbs lo pone todo fácil para que “el no tengo tiempo”, el “tarda mucho en calentarse”, el “este pan es muy gordo y no cabe” pasen a la historia y el placer del unte no se limite solo al fin de semana.

Cómprala por 20,99 euros (antes, 35 euros)

Di adiós a los fritos pringosos y hola a la fritura sutil del aire caliente. Esta freidora sin aceite de Cosori no solo tiene 11 programas para que ningún producto se escape del proceso y una función de “mantener caliente”; también trae más de 100 recetas para que no tengas ni siquiera que pensar en qué comer o cenar: disfruta del 85% menos de calorías.

Cómprala por 99,99 euros (antes, 129,99 euros)