Bob Pop: "Para ser un español de bien me falta un arma"

No .

Sí, he votado siempre a IU, en solitario o en coalición.

Reconoce haber votado siempre a Izquierda Unida —“en solitario o en coalición”—y por eso no sorprende que, a la hora de elegir un color, se decante por el morado. Se mueve con tanta agilidad en las distancias cortas como en las largas y no importa lo que haga — tele , literatura , ensayo , radio ...— ni en los fregados en que se meta que siempre va estar igual de brillante.

¿Qué te falta para ser “un español de bien”?

Un arma. Y saber diferenciar entre el bien y el mal; ese día no fui a catequesis porque el chico que me gustaba me invitó a los coches de choque a meternos mano.

¿Hay presos políticos o políticos presos?

Hay presos utilizados para hacer política.

¿Qué te preocupa más, el resultado del 28-A o la participación de Isabel Pantoja en Supervivientes?

El 29-A. Lo de Pantoja me la bufa; a mí la ingeniería financiera no me interesa.

Dicen que ahora eres unos de los mayores intelectuales españoles... ¿Algo que añadir?

Sí: que eso demuestra lo mal que anda la intelectualidad española.

¿Qué libro define la actual campaña electoral?

La educación sentimental, de Flaubert