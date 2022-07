Johnson dimite: "Nadie es indispensable en la política"

En su esperado discurso, ha vuelto a apelar a la mayoría absoluta cosechada en las elecciones de 2019 -el último clavo ardiendo al que se aferraba un día antes para no dimitir en el Parlamento-, agradeciendo a todos los que le votaron. Y siguiendo el patrón de otras de sus intervenciones ha explicado el motivo de por qué ha resistido hasta que la situación era absolutamente insostenible. “La razón por la que he intentado seguir con este mandato no era porque yo quería hacerlo personalmente”, ha comenzando argumentado para esgrimir lo mismo que hacía menos de 24 horas. “Pensaba que era mi deber, mi obligación con el pueblo británico”, ha justificado.