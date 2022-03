Borrell acierta

Borrel, político gestado en el espíritu del 78, suele atinar. Estados Unidos y parte de los países de la UE culparon al alto representante de airear el secreto de transferir 28 cazas de Polonia a Ucrania. A cambio Varsovia recibiría otros tantos de fabricación americana. Borrell acertó al hacer público un alto secreto que nos hubiera metido de lleno en la III Guerra Mundial. Si las informaciones de un periódico nacional son veraces, que al parecer lo son, los mencionados aviones de combate procederían de un país de la OTAN. El ogro ruso habría respondido bombardeando la frontera polaca. El resto de los miembros de la organización atlántica, en base a ley, hubieran acudido a su defensa. No es lo mismo mandar armas ofensivas de tierra y aire que aviones, con los que los ucranianos hubieran borrado del cielo a los depredadores rusos, inclinado la balanza de la maldita guerra de su parte. Borrel, además, acusa a Putin de crímenes de guerra. Este socialdemócrata al uso no contemporiza, no habla de dejar una puerta abierta al dictador. Borrel, forjado la cultura del consenso, no ofrece validez al Kremlin.