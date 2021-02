GTRES La actriz Candela Peña, protagonista de 'Hierro' en Movistar+.

En una gala de los Goya, uno de los momentos que más promete siempre es el discurso de Candela Peña. A la actriz, que este año vuelve a estar nominada por su interpretación en La boda de Rosa, siempre se le ha reconocido por sus papeles premiados y por sus palabras reivindicativas.

Uno de estos últimos reconocimientos lo recibió por su trabajo en Hierro, que estrena su segunda temporada el 19 de febrero en Movistar+. Su personaje le valió el premio Feroz y su discurso al recogerlo el aplauso de muchas mujeres de la profesión.

¿Qué más le queda por hacer? Que no le hagan preguntas que no les hacen a sus compañeros hombres, conseguir que las revistas femeninas estimulen también el esfuerzo (y no sólo la belleza), el “sueño” de protagonizar Las tres caras de Eva y “partirlo hasta los 80”. ”¿Ves aquí a una tía para morirse?”. Definitivamente, no.

¿Tienes algo en común, además del nombre, con tu personaje en ‘Hierro’?

Soy impetuosa, intento ir a muerte con lo que quiero, no estoy tan enfadada con el mundo, creo que no estoy tan castigada por el sistema, tengo suerte en algunas otras cosas... Para una madre con un niño con dificultades como ella, tener un hijo sano es un milagro. El personaje no se victimiza por ello, lo trata con normalidad, pero entiende lo que significa eso para las relaciones personales. Esta mujer no echa un clavo desde ni se sabe, ya te lo digo, y si quiere echar una canita al aire se tiene que ir a Tenerife. El Hierro es un lugar pequeño y un infierno grande. Esa es una frase de los herreños que me alucina, lo supe y lo viví en mis carnes. Les cuesta mucho entender lo que es la intimidad, se meten en tu casa.

Y en relación a esa feminidad, te has quejado alguna vez de no haber sido nunca portada en una revista femenina. ¿Por qué?

No soy una tarada, me miro en el espejo y sé perfectamente lo que veo, no veo a un ángel de Victoria’s Secret. Lo que reivindico es que estaría bien que no sólo se estimulara la belleza femenina, sino que se estimulara también el esfuerzo, el tesón y el trabajo. Hay muchas mujeres hermosas que no entran en la belleza del canon y son brillantes en Biología, y viven en un entorno rural de Zamora. Ellas también quieren verse reflejadas. No sólo queremos que se valore a las mujeres por ser guapas y llevar una ropa preciosa, que se la regalan cuando tienen dinero. Porque cuando no tienes ni un duro nadie te regala nada.

“Tengo tres Goya y la gente me conoce ahora por haber ido a 'La Resistencia' (...) En 2021 no tengo trabajo”

¿La edad tiene algo que ver en esto?

Claro, detrás de esa reivindicación hay mucho más. Además, cuando una revista femenina me dice ‘queremos hacerte un reportaje’, pregunto ‘¿me dais la portada?’. Se ríen y te cuelgan. No entiendo por qué sólo se quiere apoyar a un tipo de mujer. Tampoco he oído nunca ‘Jennifer Lopez en la mediana edad’, siempre he oído ‘JLo, el cañón a los cincuenta’, pero sí se dice lo de mediana edad de otras mujeres con otro tipo de físicos. No sólo es el sexo o la edad, es la apariencia. Vivimos en una sociedad que no da espacio a las demás, y dentro de los perros hay muchas razas, pero todos somos perros.

Además de por tu trabajo se te conoce...

Por mi trabajo no se me valora nada, tengo tres Goya y la gente me conoce ahora por haber ido a La resistencia.

¿Y eso?

Hay que asumir responsabilidades. Nunca me he quejado de la edad que tengo, sólo digo que tengas la edad que tengas casi siempre te dirigen y te producen ellos. Mientras estás fresquita para el pinche —que es una palabra terrible— bien, si no te escriben papeles en los que estás enferma, puteada, enfadada... No veo que a Eduard Fernández le digan ‘qué carácter’ por su papel en 30 monedas, porque esas preguntas sólo se emplean con las tías cuando hacemos un papel ‘duro’. ¿Le dicen a Luis Tosar ‘has llegado a la mediana edad’? Es que no se dice. Pues a mí no me lo preguntéis más, moved ficha.

Movistar+ Candela Peña en 'Hierro'.

Iba a terminar la frase ‘además de por tu trabajo se te conoce por no tener pelos en la lengua’. ¿Crees que por ser famosa tienes más voz que cualquier otro ciudadano y, por eso, también tienes la responsabilidad de denunciar las cosas?

No soy más que ningún ciudadano de a pie, pero quiero que se me deje hablar como un ciudadano de a pie. Cuando dejo de rodar, dejo de ser actriz para ser ama de casa y en 2021 no tengo trabajo. Es que vivimos en la sociedad del bienquedismo, todos queremos ser super majos, los más guapos, la que lleva el vestido más ideal... Chicas, estamos en una pandemia mundial y desde Obama hasta el que toca la trompeta en la banda sonora de Hierro está confinado en su casa.

Pero dentro de eso... ¿las mujeres lo tenemos más jodido, o no?

Las chicas lo tenemos mucho más jodido en mogollón de temas, por eso entiendo que sucedan algunas cosas, pero todas tenemos que asumir responsabilidades como mujer. Si llega un señor y le dice a la chica de la caja de Carrefour ‘eh, tú, nena’ tendrá la responsabilidad de decirle ‘de nena nada, caballero’. Todos tenemos nuestra voz. Mi personaje en Hierro no está metido en la trama de un hombre, pero sí que es la tía cabrona. Yo quiero hacer de una tía de 40 años alegre, con escote y con ganas de vivir. ¿Ves aquí a una tía para morirse? Yo lo quiero partir hasta los 80. Que no se nos pregunten más esas mierdas de las que hablábamos. ¿Me quieren tirar de la lengua porque soy charlatana?

“¿Cuántos actores de izquierdas has visto que hayan dicho ‘que vaya la actriz la primera y que cobre lo mismo que yo’?”

¿Se implican tus compañeros hombres en esa guerra de la igualdad en la industria del cine?

¿Cuántos actores modernos, de izquierdas, en primera línea, has visto que públicamente (o privadamente) hayan dicho ‘que vaya la actriz la primera y que cobre lo mismo que yo’?

Em... Paul Newman.

Ay, qué maravilloso Paul Newman. La ilusión de mi vida es hacer Las tres caras de Eva, protagonizada por su esposa Joanne Woodward. Eso no va a pasar, es un sueño.

Entonces, ¿se implican tus compañeros en esa lucha?