Estos son los candidatos a reemplazar a Boris Johnson como primer ministro británico

Truss es una especie de superviviente, ya que ha servido en el gabinete desde 2014, con David Cameron, Theresa May y Boris Johnson. Ha sido secretaria de Medio Ambiente, secretaria de Justicia, secretaria del Tesoro, secretaria de Comercio Internacional y ahora secretaria de Asuntos Exteriores. Su periodo en el Ministerio de Justicia no fue un gran éxito, pero se repuso y ahora podría llamar a la puerta del número 10.

Se considera que Wallace está a la vanguardia de los movimientos contra la invasión rusa de Ucrania. Al igual que Truss, podría rebatir fácilmente cualquier argumento de que no está preparado para ocupar el número 10 en medio de la guerra. Y, a diferencia de Sunak, no está manchado personalmente por el Partygate.

El ex ministro del gabinete se presentó a la dirección en 2019. Fue derrotado cómodamente por Johnson. Ahora presidente del Comité de Salud de los Comunes, Hunt no ha ocultado su intención de presentarse a cualquier elección de liderazgo. “No lo descarto”, declaró en el New Statesman la semana pasada, lo que es básicamente decir que te presentas. No es la primera entrevista en la que no lo descarta.