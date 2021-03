Carlos Latre se explaya y habla así sobre el restaurante de Dabiz Muñoz

El cómico Carlos Latre se ha pronunciado en Instagram de forma muy contundente sobre Diverxo, el restaurante que Dabiz Muñoz tiene en Madrid, y su opinión se puede resumir con una sola palabra: “Bravo”.

El imitador empieza anticipando que ya es conocida su “devoción” tanto por el cocinero como por el local y subraya que no se trata de algo solo personal, sino también “artística, de investigación, de creación, de búsqueda, de sorpresa”.

“He tenido la suerte de poder estar en sus restaurantes casi desde el principio y he visto la evolución de este amigo loco llamado Dabiz... Pero es que sigo volviendo a Diverxo y me sigo sorprendiendo y me sigue entusiasmando”, dice en un post de Instagram.