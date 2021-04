Carmen Lomana responde implacable a un tuit de Sálvame sobre ella: "Yo no juzgo a Paz Padilla"

Carmen Lomana ha mostrado su indignación en Twitter y ha respondido de forma implacable a un comentario que ha dejado la cuenta oficial de Sálvame sobre ella.

La televisiva ha sido criticada por el programa que presenta este miércoles Paz Padilla por irse a Marbella estos días cuando las comunidades autónomas siguen cerradas perimetralmente por el coronavirus.

Antes de responder en Twitter, la conocida televisiva ha llamado en directo al programa para dar su versión de su viaje a Marbella y ha asegurado que ha acudido por trabajo y para apoyar a un amigo con un proyecto nuevo.

En Sálvame han puesto también una foto de Lomana sin mascarilla por la calle, algo de lo que se ha defendido en Twitter.

“A pesar de estar en edad de riesgo, a sus 72 años, Carmen Lomana se pasa las medidas anticovid y el confinamiento por el arco del triunfo!!”, se podía leer en el tuit que ha indignado a Lomana.

Y ella ha respondido: “Eso no es cierto, por eso he llamado. Hacéis juicios de valor sin tener idea. No me salto nada. Si estoy sola al aire libre me quito un momento la mascarilla para respirar aire del mar. Yo no Juzgo a Paz Padilla por ir a Cádiz. Sus motivos tendrá”.