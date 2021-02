Carmena da la cifra exacta de cuánto cobra de pensión

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, dio este domingo en Salvados la cifra exacta de lo que cobra de pensión: 2.400 euros al mes limpios.

La exjueza participó en un debate sobre la edad y el paso del tiempo junto al entrenador Javier Clemente, el músico Miguel Ríos y la actriz Charo López, que desvelaron también cuánto cobran.

En el caso de Ríos, percibe cerca de 800 euros porque ha cotizado muy poco. “Los músicos y cantantes no hemos estado casi nunca dados de alta”, matizó el artista, que precisó que vive bien porque ahorró parte de lo que ha ganado durante todos sus años de carrera.

Mientras, Charo López añadió que ella empezó a trabajar a los 19 años pero le pasa algo similar. “Tendría que cobrar la pensión entera ahora, pero como los primeros años los productores no cotizaron por mí... Y, claro, cuando me he jubilado es una sorpresa”, admitió la actriz, que cobra alrededor de 1.350 euros. “Si viviera de la pensión, mal, mal”, admitió.

Clemente, por su parte, explicó que la cotización de los clubes era muy baja y además él ha entrado y vivido fuera, por lo que ha habido años que no ha cotizado. Por todo ello, su pensión es de 1.280 euros al mes.

Por otro lado, el presentador, Gonzo, le recordó a Carmena alguna de las cosas que le llamaban cuando estaba en política.

“Te llamaban viejita roja y recuerdo, por ejemplo, que Cayetana Álvarez de Toledo te llamaba abuelita o señora senil”.

Carmena afirmó que no le daba importancia, ya que se metieron con ella mucho tiempo: “Me inspira curiosidad cuando una persona como ella (Álvarez de Toledo) dice eso, siempre digo que me gustaría hablar con ella para poder explicarle”.