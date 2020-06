Descubren el primer caso de VIH resistente a fármacos antirretrovirales

Investigadores del Centro de Investigación del Sida Irsicaixa han descrito el primer caso de un hombre, portador del VIH desde 1989, cuyo virus es resistente a todos los fármacos antirretrovirales orales en uso, excepto a uno.



La investigación, que publica este martes la revista The Lancet Microbe, advierte que, aunque la identificación de un caso aislado no supone necesariamente un riesgo de salud pública, si es necesario hacer monitorizaciones para identificar y contener la potencial aparición de virus panresistentes.



Este primer caso de una persona portadora del VIH, está infectada de un virus que es resistente a las 5 familias de fármacos orales que se usan habitualmente contra el VIH y se ha mostrado insensible a 25 de los 26 medicamentos probados.



Actualmente, para que el tratamiento contra el VIH sea efectivo y duradero, se necesitan dos o tres medicamentos que actúen sobre distintas fases del ciclo de replicación del virus, por lo que este trabajo revela la necesidad de desarrollar nuevos fármacos que funcionen por vías alternativas.



Según ha explicado el líder del estudio, Javier Martínez-Picado, las resistencias del VIH a los antirretrovirales son causadas por una o más mutaciones en la estructura genética del virus, que afectan a la eficacia de un fármaco o de una combinación de ellos a la hora de bloquear la replicación viral.



Estas resistencias pueden darse en personas en las que el tratamiento no es del todo eficaz, ya sea porque no toman el tratamiento de forma continuada o porque directamente se infectan con un virus que ya es resistente.



En 2019, la OMS alertó de que en algunos países más del 10% de las nuevas infecciones por VIH se producen con virus que han desarrollado resistencias.



Hasta ahora, sólo estaban registrados 2 casos con resistencias a algunos fármacos de cada una de las 5 familias de antirretrovirales existentes, pero no a todos los medicamentos simultáneamente.