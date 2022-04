Cataluña recupera su Sant Jordi, "el mejor día del año"

JOSEP LAGO via AFP via Getty Images

Sin embargo, que este día coincida menos de una semana desde que se retirara el uso de las mascarillas en interiores –aunque en exteriores ya no eran obligatorias desde febrero – ha hecho que algunos se lo prefieran tomar con calma. Noelia cree que “podrían haber espaciado más las paradas para que no se apelotone la gente” y Rosa, de Barcelona, admite que este año “no callejeará como otros años” y se ceñirá a “ir a unas cuantas firmas de autores” de su interés.

Sant Jordi en Barcelona

Esto solo en la capital, ”pero si miramos en todo Cataluña podemos poner unos 900 puestos de venta de libros”, cuenta Ferrer. “Cada pueblo, todo el mundo tiene su puesto en la calle. Muy pocos no lo tienen porque es una tradición de todo Cataluña”, explica.

Entre los autores que firmarán libros este año destacan Fernando Aramburu, Javier Cercas, Julia Navarro, Rosa Montero, Eduardo Mendoza, Elvira Sastre, Juan Gómez-Jurado, Carmen Mola, Sergi Belbel, María Dueñas, o Pilar Eyre. Pero no solo habrá escritores nacionales, también firmarán, por ejemplo la italiana Elisabetta Gnone, el noruego Jo Nesbø o el griego Petros Márkaris.

Pero no solo vuelven las paradas de libros y rosas a las calles, sino también actos festivos en diferentes pueblos y ciudades de Cataluña para celebrar este día. Laura, por ejemplo, está emocionada con la vuelta de la Fogonada, en Mataró. Un acto en el que se versiona la leyenda de Sant Jordi con figuras populares de la ciudad con un espectáculo de fuego en el que puede participar todo el mundo.

Miquel Benitez via Getty Images

La importancia de este día para los sectores profesionales

Para “el 99,9% de las floristerías, si no es el mejor del daño, está entre los mejores”, comenta Joan Manuel Guillén, presidente del Gremi de Floristes de Cataluña. Y aunque no se atreve a dar cifras de lo que puede representar en cuanto a facturación se reafirma en la idea de que es un día vital para ellos. Y no solo económicamente: “Sant Jordi para los floristas representa sentirse protagonista, subir el peldaño de popularidad, trabajar la creatividad. Es un día importante porque nos pone en el mapa”.