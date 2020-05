Cayetano Rivera, como respuesta a la pregunta más inesperada: "Es absurdo. Es ridículo"

“Me manifiesto en contra de la situación en la que nos encontramos y por cómo se está comportando el ministro con nosotros”, ha señalado Rivera, que ha asegurado que desde su sector han intentado “tender puentes” con el ministerio de Cultura y no han recibido respuesta alguna.

Sobre las palabras de Pablo Iglesias acerca de la tauromaquia, Rivera ha comentado que le parece “inaudito” que el vicepresidente del Gobierno “ponga en entredicho que la tauromaquia pueda ser parte de la cultura”.

“Estoy dispuesto a salir a la calle cuando se pueda. Lo que no hay derecho es que se trate a otra industria de forma especial y a nosotros se nos dé la espalda”, ha sentenciado.

Después, Losada le ha preguntado a Rivera que qué le parece que se use su nombre “Cayetano” para definir a un grupo de personas de una determinada clase social como se pudo escuchar hace unos días en el Congreso.

“Es absurdo. Es ridículo. No es Cayetano. Es Pedro, es Juan, es Pablo, es María... es gente desatendida y desamparada”, ha afirmado. Rivera ha comentado también que lo que hay que preguntarse es por qué está saliendo la gente a la calle. “Porque no se la está atendiendo”, ha respondido. Además, ha añadido que su primera su tuviese un cargo político sería “ayudar a la gente que lo necesita para comer y para no perder sus casas”.

Para terminar, el diestro ha asegurado que el mundo del toro está siendo “marginado” y que por eso se han “puesto en pie”: “Pedimos la dimisión del ministro y no es lo único que vamos a pedir”.