Cayetano Rivera Ordóñez: "Hay partidos que juegan a dos bandas"

El torero Cayetano Rivera Ordóñez está viviendo un exitoso verano después de salir a hombros y jaleado de la plaza de toros de Málaga y de haber triunfado en Pamplona, en pleno San Fermín. El marido de Eva González ha hablado con El Mundo en una entrevista en la que ha repasado varios asuntos, entre ellos, la política.

El diestro ha sido preguntado por el apoyo que dio Morante de la Puebla a Vox. Rivera Ordóñez ha pedido tolerancia porque “es muy legítimo que alguien quiera apoyar públicamente a un partido u otro, y no por ello debe ser agredido”.

También ha pedido claridad en las medidas y no medias cintas: “Yo nunca he votado a un partido solo por su opinión sobre el mundo del toro porque hay cosas más importantes, más necesarias y urgentes, pero se agradece cuando son claros. No en el toro sino en todo”.

Por ello, ha reprochado a los partidos “que juegan a dos bandas, según el momento” porque genera incertidumbre. Asimismo, ha agradecido a aquellas formaciones “que cogen una postura firme”.

Rivera Ordóñez, que ha afirmado no haber recibido alguna proposición para ir en alguna lista, ha reiterado que él es muy transparente en su forma de pensar: “He puesto tuits a favor y en contra de varios partidos en función de sus acciones, independientemente del partido. No hay nadie que se identifique al 100% con todas las propuestas de uno ni tampoco en contra”.

Además, el torero ha recordado la polémica que existió cuando la candidata de Partido Animalista PACMA, Laura Duarte, hizo un vídeo dando de comer a un supuesto toro de lidia. Rivera Ordóñez le contestó diciendo que era un buey y catalogó a PACMA de “ignorante e irresponsable”.

De ese acontecimiento dice lo siguiente: “Hay que tener respeto a la verdad. No puedes inventarte historias para ganar votos y además hacer pensar a la gente que se pueden acercar a un toro bravo y que no hay peligro. En España hay muchas ganaderías de toros bravos y es muy peligroso hacerle creer a la gente que te puedes acercar a uno con una ramita. Si eso no es delito debería de serlo”.