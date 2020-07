Un conocido extertuliano de 'Al Rojo Vivo' compara a Jorge Javier con "un fascista comunicador"

“Ya no podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo con los muertos de la pandemia en España, esa inmensa mentira que la mayoría de los medios de comunicación han repetido como papagayos, ocultando cerca de 20.000 muertos. Y así, un periodismo español sumiso, cobarde y entregado a la causa ha hecho suya la máxima de Allende: ‘El primer deber de un periodista de izquierdas no es defender la verdad, sino la revolución’”, ha explicado.

“Si yo he decidido abandonar es por esto, porque no estoy dispuesto a ocultar a los muertos y a sus familiares y el dolor que España debe sentir”, aseguró el excolaborador, que llevaba en el programa desde su estreno, sobre los motivos de su marcha.

En concreto, ha destacado la televisión como lo peor y ha cargado contra el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez: “Lo que más prueba la degradación del país es que el gran portavoz de la mentira ‘sanchista’ y de la mentira oficial sea Jorge Javier Vázquez. O sea, yo creo que la prueba del deterioro brutal que tiene en estos momentos la profesión periodística es, primero, considerar periodista a ese señor. Si cualquier persona hace lo que le hizo él a la chica esta (la polémica que tuvo con Belén Esteban)...”.

Chani ha asegurado que si lo hubiera hecho él habría sido “linchado por todos”, en cambio “si eres progre, tienes bula”.

“Pues hombre, lo he dejado por honradez intelectual y por dignidad personal. Y por eso dejé laSexta. No podía seguir allí. No podía estar siendo partícipe de una inmensa mentira que sigue manteniéndose en España y se la traga todo el mundo. ¿Por qué? Porque la propaganda es atroz, brutal, y parece que la mentira, lejos de penar, da réditos, y eso es muy triste”, ha reflexionado.

En otro fragmento de la entrevista, el periodista ha arremetido más contra Vázquez:“Aquí (en España) se llama ya fascista a todo el mundo, gente que en su puñetera vida ha visto uno, ni ha sufrido a uno, y que a lo que más se parece un fascista es a él. A lo que más se parece un fascista comunicador es a un tipo tan absolutamente delirante como el tal Jorge Javier”.

Al periodista de Telecinco lo ha criticado por estar “hablando todos los días de la casquería, ya ni siquiera de uno famoso, sino de ellos mismos”.

“A mí qué cojones me importa que alguien sea homosexual. Ni que sea maricón, como dice él. Yo jamás lo diría, lo dice él, pero, ¿a mí qué coño me importa? Es que me da igual, pero eso no vale ni para decir que soy mejor ni peor. Es una simple condición sexual”, ha añadido.

El excolaborador de Al Rojo Vivo ha concluido afirmando que no ha visto “cosa más retrógada, en los planteamientos esenciales ahora, que quienes se llaman progresistas”.