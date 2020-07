Vuelve el ciclismo: así será la competición en tiempos de coronavirus

Quién gane y cómo celebre en meta la primera etapa del “nuevo ciclismo” no puede saberse, pero sí que el podio será mucho más frío (y seguro) que años atrás. Todos los presentes deberán usar la mascarilla, desinfectarse las manos tras cada contacto con los objetos y, por supuesto, no habrá besos ni abrazos. Los trofeos se recogerán de una mesa o embalados y las entrevistas se harán siempre respetando la distancia de seguridad de, mínimo, metro y medio.

Una vez comiencen a rodar las bicicletas, el desarrollo será bastante parecido a los tiempos pre-covid. Los ciclistas no tendrán que llevar puesta la mascarilla y disfrutarán de plena libertad de movimientos (ataques, abanicos, peleas por la posición...), eso sí, siempre dentro de lo que se ha llamado “burbuja del pelotón”, un margen de seguridad marcado por delante y detrás del gran grupo. No habrá “lluvia” de bidones o lanzamiento de restos del avituallamiento en cualquier punto: solo se permitirá su retirada en las llamadas “ecozonas”, acotadas para limitar el impacto de los residuos. Nada de cazabidones ni coleccionistas de “tesoros” en la carretera.

Hay imágenes que, de momento, no van a volver. Nos podemos olvidar de los autógrafos o el regalo de bidones. Los ciclistas llevarán mascarilla antes y después de cada etapa y no podrán estar en contacto directo con el público. Sí habrá aficionados presentes, a diferencia de otros deportes recién celebrados (fútbol, baloncesto, motor...), pero con limitaciones: deberán guardar la distancia de seguridad, usar mascarilla y respetar los estrictos controles de aforo en los puntos clave del recorrido.

En esa ambigüedad de la que habla, no hay nada recogido sobre el riesgo de un brote en el seno del pelotón, donde, metáforas deportivas aparte, los corredores compartirán horas de sudor y contacto físico. Insiste el director de la escuadra española: “Todo está en el aire aún” y lamenta que cada carrera pueda ser un mundo diferente. “Cada comunidad y cada país legislan de una manera y lo que aquí es legal, quizás en la carrera de la semana que viene ya no lo sea”.

Pese a todo, el director se muestra ansioso por volver a la ruta y reconoce “no tener miedo al contagio”. “La vida no se puede paralizar aunque debamos extremar las precauciones. Eso sí, si me hablas de miedo a cortar la temporada ciclista por supuesto que lo tengo”. El miedo no es a que se suspenda una carrera, sino a la propia supervivencia de esta y otras estructuras deportivas: “Somos un equipo y dependemos de la publicidad y de la competición. Y si no hay competición...”.

El primer paso está dado. Vuelve el ciclismo y todos los ojos miran a Burgos.