Cifuentes: "No tuve nada que ver esos años con la gestión económica del PP”

Cristina Ciufentes ha roto su silencio esta mañana en el plató de telecinco tras conocerse su imputación en “la Púnica”, motivo por el cual tendrá que declarar el próximo 1 de octubre. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid ha arrancado la entrevista asegurando que había llegado el momento de hablar tras permanecer un año y medio callada, y así ha sido.

Desde su reciente investigación, hasta los motivos por los cuales renunció a sus funciones, pasando por “el calvario” y el “linchamiento mediático sin precedentes” que asegura haber sufrido, así como su visión del panorama político actual.

“No creí que la imputación se fuera a producir, no tengo nada que ver con la Púnica. No voy a adelantar cual es el contenido de mi defensa pero quiero decir que mi imputación me ha sorprendido bastante y me ha disgustado tremendamente”, ha recalcado. “Todas las adjudicaciones que se realizaron se hicieron atendiendo el 100% de los requisitos técnicos, y yo no participé en la elaboración de los pliegos, pero eso es algo que tendrá que decidir el juez”, ha añadido al tiempo que denunciaba la falta de presunción de inocencia en España: “En este país hay presunción, pero de culpabilidad. El término imputación no deja de ser un instrumento procesal que se utiliza cuando no hay una acusación formal, ya estas condenado”.