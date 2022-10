Cinco años del 155 en Cataluña: así ha cambiado el tablero de juego

Miquel Llop/NurPhoto via Getty Images

Pese a que el 10 de octubre Puigdemont anunció la declaración de independencia pero la suspendió a los pocos segundos para dar margen al diálogo, las semanas siguientes no sirvieron para desbloquear la situación: comenzaron los trámites para aplicar el 155 y el independentismo se abocó a decidir si convocar elecciones o romper con el Estado.

Son muchas las interpretaciones que se han hecho desde entonces de por qué finalmente optó por declarar la independencia: Puigdemont argumentó que el Gobierno no daba garantías de que no aplicaría el 155 si convocaban elecciones, mientras que otras versiones lo atribuyen a la presión de ERC ―advirtió de que saldría del Govern si no había DUI― y al conocido tuit del portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, que dijo “155 monedas de plata”, en una acusación velada al presidente de ser un traidor al independentismo.