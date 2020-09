Cinco años del ahogamiento de Aylan Kurdi, el niño que simbolizó el drama de los refugiados hacia Europa

Su nombre era Aylan Kurdi . Su muerte durante el traslado en bote de Turquía a Grecia se convirtió en todo un símbolo de la tragedia de los refugiados de Oriente Medio y, a cinco años de que fuera capturada la fotografía, sus familiares piden al mundo que no “cierren los ojos”.

“La gente en todas partes del mundo continúa sufriendo e incluso ha empeorado la situación (...) Piden ayuda”, añadió, en la víspera del quinto aniversario de la muerte del niño.

Como centenares de miles de sirios, la familia Kurdi huyó de la guerra que ensangrienta su país desde 2011 y del avance del grupo Estado Islámico (EI) en la región de Kobane donde vivía.

“Nuestra tragedia es desgraciadamente la de muchos otros”, subrayó Tima Kurdi. “Decidí hacer escuchar mi voz a nombre de quienes sufren y no tienen voz. Y me dije: ‘si no pude salvar a mi familia, entonces salvemos las de los otros’”.

Tima Kurdi participará hoy, por el quinto aniversario de la muerte del niño, en una manifestación en Berlín por iniciativa de Sea-Eye. Otras conmemoraciones también están previstas en varias ciudades de Alemania, especialmente en Colonia y Hamburgo. De momento, las redes sociales ya recuerdan al pequeño con miles de mensajes.