La OTAN se refunda en Madrid

Georgia también estará presente. El país que esperaba con ansia tener protagonismo y hablar con tiempo de su adhesión ha quedado en un segundo plano. No obstante, que ya ha dicho que aguarda una respuesta “digna” en este encuentro sobre sus aspiraciones.

¿Sería un fracaso irse de Madrid sin esta incorporación? No, dice el secretario general, porque los procesos son lentos, por más que se esté forzando la máquina por culpa de las urgencias ucranianas. Puede ser que lleve unas semanas más, o puede que encalle.

El deseo de la OTAN hubiera sido que su adhesión hubiera estado pactada desde antes de la cita española, pero ha habido atranque en las negociaciones con Turquía, un socio que se ha opuesto hasta ahora a la entrada de los aspirantes. Si un sólo aliado dice no se rompe la unanimidad requerida por el Tratado de Washington (artículo 10) y no hay acuerdo. Lo que no gustaba a Ankara son relaciones de ambos estados con el independentismo kurdo, principalmente con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) , pero también con los movimientos armados kurdos en Siria, a los que Turquía combate desde hace años. Criticaba que rechazan sus demandas de extradición de miembros de “organizaciones terroristas”, como las llama, pero que ni Helsinki ni Estocolmo califican como tales.

La apuesta española

España no sólo está de cumpleaños en la OTAN y no sólo es la anfitriona contemplativa. El Gobierno también quiere que se hable de sus intereses más cercanos en esta cumbre, y eso se llama flanco sur. Sánchez desea medidas concretas para esa amenaza en el Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica, que pasan por una mirada de “360 grados”, esto es, que no sólo mire a Rusia o a China, sino a África. El Sahel está en su diana

Sus ministros han puesto ejemplos concretos sobre lo que se debe tratar: el uso político” del suministro energético, el terrorismo yihadista radical o los ciberataques o los flujos migratorios irregulares.

No obstante, no está claro si habrá sólo debate, un apoyo genérico o detalles concretos. Habitualmente, la OTAN ha dicho que no va a actuar directamente en el flanco sur salvo que las poblaciones o territorios de los aliados estén en peligro. Además, cuenta con reticencias pasadas, como la de Turquía en Libia. Es más posible que apoye las acciones particulares de sus miembros -vienen a la cabeza Irak o Siria-.

Londres también quiere que se preste atención al flanco sur del bloque, al norte de África y el Sahel, lo cual es un importante apoyo para las autoridades españolas.

Debate de calado, que se sumará al de una mayor autonomía estratégica para la Unión Europea, por ejemplo, que abandera el francés Emmanuel Macron, o la expansión de las guerras híbridas, la colaboración con países no socios como Jordania o Mauritania, presentes en Ifema...

La cumbre promete. El mundo espera respuestas. Y unidad.