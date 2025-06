La retórica rusa sobre las "causas profundas" de la guerra oculta una cruda realidad: esto es lo que se pretende lograr

La delegación designada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para negociar con los rusos la posibilidad de un alto el fuego llegó este lunes por la mañana a Estambul, donde debe celebrarse la próxima reunión entre ambas partes. Será la segunda cita directa entre las partes desde las primeras semanas del conflicto, en febrero de 2022.

A pesar de las diversas conversaciones y reuniones entre los diversos actores internacionales para tratar de establecer un alto el fuego en la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania hace ya más de tres años, los ataques continúan y no hay avances.

Ante esta situación, el presidente de EEUU, Donald Trump, ya dio señales de frustración con Putin. "Conozco a (Putin) desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a las ciudades y matando gente, y eso no me gusta en absoluto", dijo el mandatario estadounidense hace una semana. Y agregó que "se ha vuelto completamente loco".

"Me gustaría señalar que, en general, la visión de Rusia es clara. Para nosotros lo principal es eliminar las causas profundas de esta crisis. Sólo necesitamos determinar las formas más efectivas de avanzar hacia la paz", dijo Putin tras estos intentos de llegar a un acuerdo, según la agencia de noticias Reuters.

"Las causas profundas de la crisis" es una definición que el Kremlin ha cultivado a lo largo de su guerra de agresión contra Ucrania, especialmente durante las discusiones de los últimos meses. La paz en Ucrania sólo es posible abordando las “causas profundas”, el mensaje de Rusia se escucha una y otra vez, según ha señalado el medio Ilta-Sanomat.

Robert Person, experto en política exterior rusa del centro de estudios Council on Foreign Relations, ha dicho en una entrevista con el periódico ucraniano The Kyiv Independent que las "causas profundas" de la narrativa proclamada por Rusia se pueden encontrar en Occidente. Desde el punto de vista de Rusia, Occidente es agresivo y busca ampliar su esfera de influencia cada vez más cerca de Rusia.

Desde esta perspectiva rusa, la integración de Ucrania al mundo occidental no es una cuestión de elección voluntaria de un Estado soberano, sino de una agresión occidental que viola los intereses percibidos como "legítimos" de Rusia, y en la que Ucrania ha sido reducida a un peón pasivo en la política mundial.

Además de la expansión de la OTAN, Rusia también ha buscado justificar su guerra de agresión, entre otras cosas, defendiendo a los ucranianos rusoparlantes y difundiendo propaganda falsa sobre el "régimen nazi" de Ucrania. Sin embargo, la "causa raíz" más concreta de la guerra en las comunicaciones rusas es precisamente la expansión de la OTAN, ha explicado Person.

Ante esto, el experto ha asegurado que "lo que Putin quiere en Ucrania y en general no es sólo la eliminación de la posibilidad de unirse a la OTAN. No se trata de garantizar la neutralidad de Ucrania". "En realidad, se trata de convertir a Ucrania en un estado vasallo subordinado con un gobierno títere que ejecuta la voluntad (de Putin)", ha afirmado.

