El Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo hasta los 965 euros al mes

Tras una serie de duras negociaciones con los agentes sociales que no llegaron a sumar a la patronal al acuerdo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 965 euros mensuales ya es una realidad. El Gobierno ha dado luz verde a la medida en la reunión del Consejo de Ministros.

Yolanda Díaz ha indicado que se siente orgullosa de pertenecer a un Gobierno que sale de una crisis “subiendo los salarios”, cuestión que ha señalado que se corresponde con otra forma de hacer política económica, no solo a una mera medida de protección social. La ministra ha explicado que han apostado por sacar adelante esa iniciativa “frente al cúmulo de agoreras y agoreros que nos decían que iba a venir el apocalipsis o las 12 plagas de Egipto” por subir el SMI.

Cabe recordar que las patronales CEOE y Cepyme no suscribieron este acuerdo al considerar que no es el momento para incrementar este salario. No obstante, Díaz se ha mostrado crítica con la cantidad que han logrado sacar adelante y ha recordado que los objetivos del Gobierno de coalición son más ambiciosos.