Iñigo Errejón, diputado de Podemos y candidato de la formación morada a la Comunidad de Madrid, ha planteado una aplaudida reflexión en Twitter sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros mensuales por catorce pagas a partir del próximo 1 de enero, que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves.

"Es justo y estimulará la economía", argumenta Errejón, en referencia a una subida que supone un incremento del 22,3%, el mayor alza desde 1977, equivalente a 164 euros más mensuales.

En este punto, el diputado de Podemos ha mostrado su estupefacción ante aquellos que dicen "querer a España sin preocuparse por los españoles": "La patria es la gente", ha sentenciado Errejón.

Las palabras de Errejón, que tienen más de 1.100 'me gusta' en pocas horas, han generado un intenso debate en Twitter con centenares de comentarios:

Soy español y autónomo.. tengo dos empleadas cobrando el SMI actual y con la actualización que ustedes han aprobado tendré que prescindir de ellas. Mi pregunta es: ¿ ya no soy español?por qué no lo suben a 2000€? yo no podría pagarlo igualmente y ellas se benefiarian más aún

Yo tb soy autónomo y ni se me ocurre pagar la miseria del SMI a mis 4 empleados. De echo me beneficia la subida pq se acelera la economía. Muy mal planteada tienes tu empresa si por una mínima subida de salarios tienes que echar a toda tu plantilla.

A ver estoy de acuerdo en que es necesario subir el salario minimo, y las pensiones tambien, no se te olvide, lo malo es que igual no has caido en la cuenta de que si no va acompañado eso de un descenso significativo del irpf lo que vas a provocar es paro y trabajo en negro