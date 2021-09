Coronavirus, crisis climática y nuevas tensiones centran la Asamblea anual de la ONU

La Asamblea General de las Naciones Unidas vuelve a ser de carne y hueso. Tras un 2020 de pandemia, en el que fue imposible celebrar presencialmente la principal cita de los líderes del mundo entero, este martes vuelven a verse las caras en Nueva York los representantes de un centenar de países, aunque una parte de ellos, aún, intervendrán por videoconferencia.

La cita, por eso, podría tomarse con esperanza y hasta con alegría, pero hay poco que celebrar y mucho que debatir y mejorar. Porque el coronavirus no se ha ido, porque no todo el mundo lleva el mismo ritmo de vacunación, porque los desequilibrios sociales se acentúan en el mundo, porque la crisis climática no tiene freno, porque se suman más tensiones en el planeta, que se llaman Afganistán, Myanmar o Tigray. “Estamos ante un momento crucial para el mundo”, como resume el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres.

La cita, en la que se estrenan por ejemplo el presidente de EEUU, Joe Biden, y el iraní Ebrahim Raisi, es un recordatorio en sí mismo de lo pendiente, desde las delegaciones que no van por el riesgo extremo que el covid-19 sigue suponiendo en sus países hasta la llegada de nuevos regímenes como el talibán.

El coronavirus, arriba en la agenda

La pandemia sigue dominándolo todo y, obviamente, también el mayor encuentro planetario de líderes, con un formato híbrido, con algunos interviniendo en persona (entre ellos, el español Pedro Sánchez, aunque ha retrasado su viaje por la erupción del volcán de La Palma) y otros desde sus capitales, online.

El coronavirus se impone por una doble vía: el dibujo de la situación actual y la toma de decisiones al respecto y el propio acceso de las legaciones al edificio de la ONU en Nueva York, una de las capitales del mundo más golpeadas por el SARS-CoV-2.

Guterres clama por una “acción conjunta” para revertir el fracaso mundial en el reparto de vacunas, tan desigual e injusto. La ONU quiere garantizar que el 70% de la población mundial esté vacunada en la primera mitad de 2022, cuando ahora mismo se han puesto 5.700 millones de dosis en el mundo y el 73% de ellas han ido a 10 países. Ni el 2% ha llegado a todo el continente africano, con una población de 1.216 millones de personas. Son datos aportados la pasada semana por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dependiente de Naciones Unidas.

Esa realidad, esta tremenda separación entre pobres y ricos representa el mayor obstáculo potencial para poner fin a la pandemia y evitar que aún más cepas infecciosas del coronavirus, como la variante delta, desarrollen resistencia a las vacunas existentes. Se han dado algunos pasos, como Europa, poniendo a su gente tantas vacunas como las donadas a otros estados (700 millones de dosis para cada parte), pero es claramente insuficiente. “Se podría acabar enviando al mundo entero al punto de partida”, insiste la OMS. Mientras, EEUU, Reino Unido o Israel ya ponen terceras dosis.

El mundo ha fracasado hasta ahora para dar una respuesta unificada a la peor crisis de salud pública en 100 años, un tema que estará en el centro de innumerables discursos de los líderes mundiales en las próximas dos semanas. Un nudo gordiano que no sólo tiene la vertiente de la vacunación, sino de los distintos ritmos de la recuperación económica. “Saldremos más fuertes”, colgábamos en los balcones. Lo que es seguro es que salimos más desiguales.

La Casa Blanca tiene previsto organizar en los márgenes de la Asamblea una cumbre virtual sobre la covid-19 con el fin de pactar compromisos en materia de vacunación a escala mundial, pero está por ver lo que es capaz de movilizar.

Y luego está la polémica física, la de cómo acceder a la Cumbre en tiempos de limitaciones. “Nos preocupa que el evento de la ONU sea un evento súperpropagador”, dijo el viernes Linda Thomas-Greenfield, representante permanente de Estados Unidos ante la ONU. “Necesitamos tomar todas las medidas para asegurarnos de que no se convierta en un evento de superpropagación”. Todos los viajeros que lleguen a EEUU deberán mostrar prueba de Covid-19 negativa, pero el hecho de que las vacunas sean tan escasas en gran parte del mundo plantea la posibilidad de que muchas delegaciones queden desprotegidas.

Thomas-Greenfield pidió a todas los países que se aseguren de que “sus acciones no pongan en peligro la salud y la seguridad de la gente de Nueva York, de todos los participantes aquí en las Naciones Unidas, y que no lleven el covid a sus países de origen”. Biden ha intentado disuadir a los países de que acudan a la cita, abogando por las intervenciones en la distancia, pero como el edificio de la ONU está considerado territorio internacional o extraterritorial, se ha decidido que no hará falta una prueba de vacunación para entrar, sólo una declaración de que no se es portador del coronavirus (ya sea por haber obtenido la vacuna, una prueba negativa o no tener ningún síntoma). Hablan de “honor”, creen en la palabra dada por cada mandatario.

Se obligrá, además, a usar mascarillas y a mantener el distanciamiento social, un máximo de siete personas por delegación en el recinto de la ONU, cuatro en el anfiteatro de la Asamblea General y reducción de las reuniones bilaterales al mínimo.

La visita más polémica por este flanco es la del brasileño Jair Bolsonaro, negacionista y antivacunas, que la semana pasada declaró que no necesita inyectarse nada porque ya es inmune, tras haberse infectado de coronavirus hace unos meses. En caso de que cambie de opinión, la ciudad de Nueva York ha colocado una furgoneta frente a la sede de Naciones Unidas para ofrecer pruebas e inyecciones gratuitas de la dosis única de Johnson & Johnson. El presidente de Brasil será el primer orador de la cumbre, de hecho.

Si hay algún “crimen” -cualquier problema con cualquiera de los participantes- las autoridades estadounidenses y la policía de Nueva York pueden entrar en sus instalaciones, siempre que estén autorizadas por la dirección de la organización, aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. Fuera de la sede de la ONU, en cualquier zona cerrada de la capital económica y cultural estadounidense (restaurantes, pabellones deportivos, cines, museos, centros de convenciones -excepto los transportes, los bancos y las empresas-), los dirigentes y diplomáticos deben demostrar que están vacunados, como el resto de personas que están en Nueva York.

Rusia se ha quejado de estas normas locales y ha enviado un escrito denunciando que son “claramente discriminatorias”, contrarias a la Carta de la ONU; no todas las vacunas están reconocidas por las autoridades sanitarias internacionales y estadounidenses, recuerda, y tiene la suya en mente, claro: la Sputnik V aún no ha sido aprobada por la OMS.