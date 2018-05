Trump desoye al mundo y rompe el acuerdo nuclear con Irán

Donal Trump, el presidente de EEUU, se ha dirigido esta tarde a sus "queridos americanos" para anunciar que rompe el acuerdo con Irán, el compromiso que hace tres años puso fin a una década larga de pelea entre Occidente y Teherán y que impedía que el régimen de los ayatolás lograse desarrollar un arma nuclear. El documento que supuso uno de los suspiros de alivio más hondos de los últimos años en la diplomacia mundial ha quedado en papel mojado para Washington.

El republicano ha calificado dicho acuerdo de "desastroso" y ha justificado su medida en que Irán es un estado que apoya el terrorismo, es su "patrocinador", "el mayor exportador de terror del mundo", que ha atacado a personal e infraestructuras de Estados Unidos en las últimas décadas, ha generado "caos y terror" y no ha respondido a las peticiones del mundo de que volviera al camino correcto. El acuerdo nuclear, firmado en 2015, "en teoría" iba a proteger a los ciudadanos de todo el mundo y a los norteamericanos en particular, pero las noticias que la semana pasada llegaron desde Israel, con "pruebas definitivas" de que el programa nuclear sigue adelante según sus informaciones ultrasecretas, le han llevado a concluir que sus promesas eran "mentira". "En el corazón del acuerdo con Irán había una gran ficción: que un régimen asesino sólo anhelaba un programa de energía nuclear pacífico. Hoy, tenemos pruebas definitivas de que esta promesa iraní era una mentira", ha reprochado, literalmente.

"Hoy anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán (...). Volveremos a imponer el nivel más alto de sanciones económicas", ha resumido, confirmando que regresan los castigos contra Teherán, que más que frenar el programa nuclear sumieron a la población civil en una importante crisis. Los principales afectados serán los sectores financiero, petrolero y de transportes, según anuncia ya la prensa norteamericana. "Cualquier nación que ayude a Irán en su búsqueda de armas nucleares también podría ser fuertemente sancionada por los Estados Unidos. No seremos rehenes del chantaje nuclear", ha añadido. No obstante, ha detallado que, según el Departamento del Tesoro, algunas de esas sanciones no entrarán en vigor hasta que transcurran periodos de entre 90 y 180 días.

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante su alocución de hoy.

