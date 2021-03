El susto en pleno directo de Cristina Pardo a Paco González poco antes del Atlético-Real Madrid

Cuando Paco González, director del programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, ha conectado en directo con Gonzalo Miró, colaborador habitual de la cadena, no se esperaba lo que le iba a pasar.

“Hola Gonzalo”, ha dicho el locutor.

“Buenas tardes, Paco”, ha contestado Miró.

″¿Te gusta el ‘once’?”, ha preguntado González sobre la alineación del Atlético de Madrid ante el Real Madrid, partido que se juega este domingo.

“Ya sabes que a mí ver a Joao Félix en el banquillo no me gusta absolutamente nada”, ha podido decir Miró antes de que una voz femenina se colara en pleno directo.

“Pero, por favor, Paco, ¿este partido a quién le interesa?”, ha dicho esa voz.

Tras un segundo de silencio, Miró ha preguntado: ”¿Sabes quién es, no?”.

“Qué susto me he llevado”, ha expresado González. “Porque me lo acaba de decir Hevia, por un momento pensaba, iba a decir, tu chica, pero no, es Cristina Pardo, ¿no?”.

“Sí, sí, aquí la tengo”, ha contestado Miró.

“Qué susto me he llevado”, ha dicho González, que ha explicado que pensaba que era otra compañera de la COPE que entraba en directo desde un campo de baloncesto. “Me he llevado un susto que vamos”, ha admitido entre las risas de Miró y el resto.

“No, no, no, aquí me ha pegado un grito, porque como estamos a punto de empezar”, ha explicado Miró, que ha conectado desde el plató de Liarla Pardo, de LaSexta, donde también colabora, y que presenta la periodista.

“Vale, vale, joder qué susto”, ha respondido González, recuperándose.

“Cosas de Cristina”, ha sentenciado Miró.