Cristina Pardo recibe un aluvión de comentarios (de todo tipo) tras este tuit sobre Pablo Iglesias

La respuesta de Vallés a Iglesias

El periodista Vicente Vallés ha respondido este martes en Antena 3 Noticias a Pablo Iglesias, después de que este lo haya citado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Sostiene que los señalamientos no los hacen ellos y que hay que naturalizar los insultos”, ha señalado Vallés antes de dar paso a las declaraciones de Iglesias en las que no han aparecido las frases concretas dirigidas a él.

“He leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo: le han dicho que es como Javier Negre con traje y un telediario, le han llamado ‘cloaquín’... Yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe que lo insulten en las redes sociales y que le digan de todo”, ha dicho el vicepresidente.

A su vuelta, Vallés ha señalado que estas declaraciones se hagan desde la Moncloa y “rodeado de tres ministros socialistas”: “Como han oído, considera el vicepresidente que hay que naturalizar los insultos y de hecho ha citado algunos de los insultos a periodistas que no le gustan”.

El periodista ha criticado que estos insultos se hayan leído “en la sede de la presidencia del Gobierno”.