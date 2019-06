Cristina Pedroche apareció este lunes en TVE para charlar con Isabel Gemio en el programa Retratos con Almasobre la mirada que los hombres y la sociedad en general tienen sobre las mujeres que destacan.

Pedroche habló de sus famosos vestidos de las campanadas de Nochevieja, aseguró que quiere sentirse una superestrella en esa noche tan especial y que se va poniendo lo que le parece.

“Como salieron tantas criticas, el vestido no gustó, que si iba poco recatada, poco fina, que si era machista, que si las transferencias son horribles. Pues, al año siguiente, dos tazas”, dijo.

En el programa apareció también Norma Duval, que lanzó algunos dardos a Pedroche. “Cristina Pedroche lleva trajes copiados de los míos de hace 30 años”, aseveró antes de preguntar cómo le van sorprender sus vestidos si ella los llevaba similares.

“Yo le diría a Cristina Pedroche que le cosan un poquito mejor los trajes. Pero bueno, me parece bien, ¿por qué no? Pero me veo reflejada en ropa que lleva que yo llevaba hace muchísimo tiempo”, añadió.

Por lo demás, Pedroche se definió como “un fenómeno”. “La gente me compra porque me ha visto crecer”, dijo. Y criticó el “sesgo machista” de las redes sociales.

“Yo me tengo que dibujar dos estrellitas en las fotos que subo a las redes y mi marido no. ¿Qué daño hace un pezón?”, preguntó.