Cristina Pedroche aclara cuánto ha cobrado por las campanadas y pone fin a los rumores

Cristina Pedroche ha salido al paso de los rumores que corren en las últimas horas en las redes sociales y ha asegurado que no ha cobrado más por presentar las campanadas Antena 3 que lo que establece su contrato general con Atresmedia y que no gana más por presentar ese evento.

En Zapeando, la presentadora ha afirmado que “está muy bien” que cada año crezca la audiencia de la cadena ese día, pero ha aclarado que lo que realmente “le llena el corazón” es que la gente haga tik tok sobre ello, se disfrace y se lo pase bien.

“Me parece lo más. Lo hago por esto, simplemente por eso. No lo hago por ganar ni por no ganar porque yo tengo un contrato de cadena y ya sabemos que si las hago o no las hago yo gano lo mismo, que también es importante recalcar este tema”, ha aclarado.

Pedroche ha afirmado que ella está bien: “Porque no estoy leyendo nada o intentando no leer nada, con eso me voy a quedar”.

Todo ello después que de la presentadora se convirtiese en trending topic durante todo el fin de semana debido a un rumor que aseguraba que había cobrado el doble por dar las campanadas que su compañero Alberto Chicote.

En concreto, según esa información que circulaba por las redes sociales, Pedroche se habría embolsado 60.000 euros, mientras que el popular chef se habría llevado unos 30.000 euros.

La presentadora dio hace unos meses una pequeña pista de cuánto gana cuando acudió a La Resistencia. “En el banco algo hay, soy muy ahorradora, aunque la gente piensa que gano más de lo que de verdad ingreso, pero el presupuesto del Rayo Vallecano, pues doce veces menos”.

Finalmente, la colaboradora de Zapeando terminó confesando que tiene “algo menos de un millón de euros” en su cuenta corriente, si bien “con muchas deudas”.