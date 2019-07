Críticas a Cayetana Álvarez de Toledo por este tuit sobre una "vicepresidencia" de "una mujer florero"

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular en el Congreso, ha recibido críticas en Twitter por un mensaje que muchos interpretan como una mención a Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos.

Ainara Guezuraga, periodista de Antena 3, ha avanzado que Podemos ha rechazado una última oferta por parte del PSOE: ”Última oferta rechazada, según Fuentes de Podemos: Vicepresidencia social simbólica (para una mujer), de la que dependería un Ministerio de Infancia y Ministerio de Turismo, Deportes y Vivienda (sin competencias en Vivienda)”.

A este mensaje ha respondido Álvarez de Toledo, única diputada del PP por Barcelona, con un tuit que ha dado pie a muchas críticas.

“Vicepresidencia social simbólica (para una mujer)”. Es decir, vicepresidencia florero para una mujer florero. Así no, bonita.”, ha escrito la política popular.

Un tuit por el que Álvarez de Toledo está recibiendo fuertes críticas. Los usuarios consideran que está llamando “mujer florero” a Irene Montero, la política que podría ocupar esa “vicepresidencia social simbólica”.

Además, ha incluido en su mensaje el “así no, bonita”, que hace referencia a una expresión a Carmen Calvo, que hace unos días dijo: “El feminismo es de todas; no bonita, nos lo hemos ‘currado’ en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista”. Una mención que no es casual, ya que ha sido la vicepresidenta en el patio del Congreso esta mañana la que ha confirmado que se ha ofrecido una Vicepresidencia social al partido de Pablo Iglesias.